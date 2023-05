Bildungscampus Laxenburg: Schule mit Wow-Effekt

Die neue Ballsporthalle war bis auf den letzten Platz gefüllt. Ob Eltern, Kinder, Gemeinderäte oder Ehrengäste: alle wollten dabei sein, um mitzuerleben, wie die Gemeinde den neuen Bildungscampus eröffnete. Doch bevor Landtagspräsident Karl Wilfing in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Podium Schritt, hatten die Kindergartenkinder und Volksschulkinder ihre großen Auftritte. Zuerst sangen die Kindergartenkinder „Ich kenn ein Haus“, waren sie doch die ersten, die von den Bau- und Umbauarbeiten betroffen waren. Doch die Container sind schon seit September Geschichte. Mit Beginn des neuen Schul- und Kindergartenjahres übersiedelten die beiden Kindergärten Hofstraße und Rauchstraße in den neuen Kindergarten am Bildungscampus. „Damit wird auch die Zusammenarbeit zwischen den Pädagoginnen, Betreuerinnen und Eltern viel einfacher“, sagte Kindergartenleiterin Katharina Berl.

Die Kindergartenkinder hatten zwei tolle Lieder einstudiert. Das Publikum war begeistert. Foto: Judith Jandrinitsch

Denn das war auch das Ziel, als Bürgermeister David Berl, ÖVP, im Jahr 2019 begann, erste Ideen für den Bildungscampus zu entwickeln. „Es ist ein tolles Gefühl, hier stehen zu dürfen“, betonte Berl daher am Beginn seiner Rede. 2019 war die Gemeinde mit der Idee angetreten, „alle Bildungseinrichtungen der Gemeinde, von der Kleinkindbetreuung bis zur Volksschule, unter einem Dach zu vereinen. Dazu kamen eine Bibliothek und eine Ballsporthalle für die Vereine“. Doch die neue Sporthalle und die Bibliothek bieten auch viele Möglichkeiten für die Vereine - etwa für die Senioren als Treffpunkt oder als Ort, wo Theater gespielt werden kann. Unzählige Besprechungen folgten, ein Anforderungskatalog wurde erstellt, ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Das Siegerprojekt stand im Oktober 2019 statt.

Bürgermeister David Berl mit Kindergartenleiterin Katharina Berl, Hans-Peter Rappelsberger, Volksschuldirektorin Regine Herdlicka, Bibliotheksleiterin Susanne Krisai, Hortbetreuerin Beate Gaugusch, Hortbetreuerin Julia Vermeer, Vizebürgermeisterin Silvia Wohlfahrt. Als Dankeschön gab es Blumen und für den Sportunionsobmann eine Flasche Wein. Foto: Judith Jandrinitsch

Auch Pandemie konnte Bildungscampus nicht stoppen

Auch Corona konnte das Projekt nicht stoppen. Die Detailplanung wurde trotz diverser Lockdowns weiter vorangetrieben, im April 2021 waren die behördlichen Einreichunterlagen fertig. Im November 2021 starteten die Bauarbeiten. „Die Ausschreibungen fielen in die Hochzeit der Pandemie“, betonte Berl. „Wir haben mitten in der Krise investiert, ein antizyklisches Handeln kann auch manchmal von Vorteil sein“, sagte Berl. Und das war es auch. Denn die 12 Millionen Euro Ausschreibungssumme wurden bis auf 800 Euro eingehalten. „Eine Punktlandung“, merkte Berl an. „Das war nur möglich, weil wir Fixpreise auf die Baukosten ausgehandelt haben, die auch gehalten haben.“ Doch die Investition habe sich ausgezahlt: „Wir haben die Begeisterung der Kinder gesehen, wie sie vor wenigen Tagen ihre neue Schule erkundet haben. „Das beste Investment ist jenes in Kinder und Jugend.“

Ganze Gemeinde wurde in das Projekt eingebunden

Ein Geheimnis des Erfolgsprojektes: Die gesamte Gemeinde wurde von Beginn an in die Planung mit einbezogen. Die Kinder besichtigten die Baustelle und äußerten ihre Wünsche. Auch, wenn manche Wünsche nicht erfüllbar waren, jener nach einem Schwimmbad etwa. Auch Sportunionsobmann Hans Peter-Rappelsberger bestätigt: „Wir Vereine haben viele Wünsche geäußert und sind immer in die Planungen miteinbezogen worden.“ Volksschuldirektorin Regine Herdlicka hatte sich mit ihrem Team eine besondere Überraschung einfallen lassen: Zwei Kinder überreichten zwei Päckchen an Vizebürgermeisterin Silvia Wohlfahrt, ÖVP, und den Bürgermeister. Ausgepackt wurden die Geschenke gleich vor Publikum. Und die Freude war riesengroß: zwei T-Shirts, mit Kinderhänden bedruckt, „in so einer großen Größe, damit wirklich die Hände alle Kinder der Volksschule darauf Platz gefunden haben“, lachte Herdlicka.

Kinder eröffneten den Bildungscampus

Landtagspräsident Karl Wilfing instruiert die Kinder, ganz laut zu sagen, "der Bildungscampus Laxenburg ist eröffnet". Foto: Judith Jandrinitsch

Die offizielle Eröffnungsrede hielt Landtagspräsident Karl Wilfing. „Wenn man durch diese Schule durchgeht, stellt sich der berühmte Wow-Effekt ein. Mit diesem Bildungscampus erfüllt ihr den Slogan von Laxenburg 'Große Tradition - beste Zukunft' zu 100 Prozent.“ Die Schule sei so wichtig, um die Eignungen und Talente der Kinder zu fordern und zu fördern. „Dafür brauchen wir jede Bildungseinrichtung.“ Band wurde keines Durchschnitten. Dafür bat Wilfing alle Kinder, die sich noch nicht am Buffet stärkten oder im Garten spielten, auf die Bühne. Mit einem lauten „der Bildungscampus ist eröffnet“, das die Kinder ins Mikrofon riefen, wurde dieser seiner Bestimmung übergeben.

Anstoßen mit Bier nach dem offiziellen Teil: Bundesrätin Marlene Zeidler-Beck, Rechtsanwalt Richard Krist, Bezirkshauptmann Philipp Enzinger, David Berl, Karl Wilfing, Vizebürgermeisterin Silvia Wohlfahrt, Werner Kosa, Chef des gleichnamigen Generalplaners und Alexander Knez von der Mikrobrauerei Lax Bier. Foto: Judith Jandrinitsch

