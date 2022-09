Vösendorfer Shopping-Tempel setzt Energie-Sparstift an

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Unibail-Rodamco-Westfield-Konzern als Eigentümer der Westfield Shopping City Süd schraubt angesichts der drastischen Energiepreiserhöhung im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie „Better Places 2030“ intensiv an mehreren Schrauben.

„Wir produzieren schon jetzt 2,5 Millionen Kilowattstunden grünen Strom“

Minus 15 Prozent Energieverbrauch lautet das ehrgeizige Ziel für heuer. Centermanager Zsolt Juhasz zählt im NÖN-Gespräch einige Maßnahmen auf, die für die Kundinnen und Kunden gar nicht so sehr auffallen. „Wir forcieren die Umstellung von Halogen- und Glühbirnen auf LED und optimieren die Haustechnik- und Beleuchtungsanlagen.“ Darüber hinaus werde beim Ausbau der großflächigen Photovoltaikanlage am Dach eine weitere Ausbaustufe vorgezogen: „Wir produzieren schon jetzt 2,5 Millionen Kilowattstunden grünen Strom“, ist Juhasz stolz.

Sehr wohl für alle sichtbar ist eine – aus Werbe-Sicht gesehen – durchaus drastische Maßnahme. Die bislang in der Nacht in allen farblichen Variationen beleuchtenden Eingänge sind vorerst Geschichte. Ebenso wie die Bodenfluter. „Wir nehmen unsere Verantwortung in Sachen Klima- und Umweltschutz sehr ernst. Die horrenden Energiepreise und die Energiekrise motivieren uns zusätzlich, proaktiv zu agieren und weitere Sparmaßnahmen auf den Weg zu bringen“, betonte Juhasz.

Weihnachtsflair ja, Beleuchtung nein

Was die Weihnachtsbeleuchtung betrifft, wird in der SCS ebenfalls auf Sparflamme gekocht werden: „Wir werden wie andere Shoppingcenter nicht zur Gänze auf Weihnachtsschmuck verzichten, sondern ihn aufhängen – aber nicht beleuchten. Es sei denn, es gibt noch ein Wunder.“ Dann könne man alles sofort illuminieren.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.