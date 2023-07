Gumpoldskirchen: Neues Einsatzfahrzeug wurde getauft

Im Rahmen des Sommerfestes der KLINGER Holding, das traditionell für rund 300 Mitarbeiter am Standort ausgerichtet wird, stand auch die Segnung des neuen Hilfsleistungsfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr durch Diakon Eduard Taufratzhofer am Programm. Das Unternehmen unterstützte den Ankauf finanziell, wofür sich Feuerwehrkommandant Christian Fröhlich und Sicherheitsreferentin Dagmar Händler herzlich bedankten. Als Fahrzeugpate fungierten Klinger Holding-Geschäftsführer Christoph Klinger-Lohr, Klingerpark-Geschäftsführer Christian Schachenhofer sowie Holding-Finanzvorstand Peter Müller. Getauft wurde das Einsatzfahrzeug auf den Namen Marie - im Gedenken an die Gattin von Gründer Richard Klinger, beziehungsweise anlässlich deren 135. Hochzeitstag, der heuer gefeiert werden würde.