Freizeitgenuss: Baden & Eislaufen im Mödlinger Stadtbad

Nachdem die Wasserversorgung durch die Eröffnung des Wasserwerks (1926) in der Quellenstraße gesichert war, hat die Stadt Mödling unter Bürgermeister Ferdinand Buchberger, SPÖ, 1927 beschlossen, ein städtisches Bad zu errichten. Auslöser war die Auflassung des Dampfbades im legendären „Schwarzbad“ in der Neusiedler Straße sowie die behördliche Schließung des Eisenmineralbades in der Pfarrgasse im Jahre 1922.

Mithilfe eines Darlehens in Höhe von 110.000 Schilling wurden die Gründe des „Lebensmittellagers der Staatsangestellten“ zwischen Turnergasse und Gretl Sätz-Steig gekauft und in weiterer Folge die Turnergasse in Badstraße umbenannt.

Die Arbeiten im Stadtbad verliefen nicht ohne Probleme: erst in 87 Metern Tiefe fand sich eine ausreichende Wasserader, die Baulinie war lange in Diskussion und schließlich stellte man fest, dass die Mittel zum Bau nicht ausreichten.

Ökonomisches Konzept als Kombinationslösung

In 19 Gemeinderats- und 44 Badeausschuss-Sitzungen wurde schließlich beschlossen, ein ökonomisches Konzept der Kombinationslösung umzusetzen. Diese umfasste ein Hallenbad mit Schwimmbecken, Wannen- und Brausebädern sowie ein Dampfbad. Zur besseren Dampf- und damit Energieausnutzung wurden im Winter ein Kunsteislaufplatz und eine Blockeisfabrik betrieben. Zusätzlich gab es eine Dampf-Lohnwäscherei.

In der Jury für das Bauvorhaben, die für den Entwurf im „Bauhausstil“ des Mödlinger Architekten Hermann Tamussino stimmte, befand sich auch der international renommierte Architekt Clemens Holzmeister. Das Stadtbad Mödling, ein quaderförmiges Gebäude mit leiterartigen Fensterreihen und dem einem Turm nachempfundenen Eckgebäude, glatten Arkaden und vertikalen Terrassenanlagen, so einen Komplex hatte Österreich bis dahin noch nicht gesehen.

Trotz Schwierigkeiten beim Bau – so mussten im Winter 1927/28 zum Abbinden des Betons der Eisenbetondecke Feuerkörbe mit Koksflut für Wärme sorgen – und einer Kostenüberschreitung um das Doppelte, die in Folge zu großen Budget

