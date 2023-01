Sprudelndes aus Thallern

Werbung

Das Freigut Thallern steigt in die Sektproduktion ein. Geschäftsführerin Katharina Graner setzt dabei auf die bewährte Zusammenarbeit mit Winzer Johannes Gebeshuber, der einige Flächen rund um das Gut bewirtschaftet: „Ein Rosé-Grundwein aus unserem Bestand ist bereits in seinem Keller und wird versektet.“ In rund einem Jahr soll der erste Rosé-Sekt fertig sein – der erste Jahrgang wird als Classic produziert.

Gebeshuber stellt selbst seit längerem Sekt aus eigenen Zierfandler-Rieden her. Im Rahmen der Kooperation mit dem Freigut beginnt der Winzer nun damit, jene Trauben, die rund um die Thallerner Kirche innerhalb der historischen Steinmauern reifen, zu ernten und zu Sekt weiterzuverarbeiten: „Dort wachsen gemischte rote Sorten, alles wird biologisch bewirtschaftet.“

Für den Rosé-Grundwein hat Gebeshuber die Maische des Traubenmaterials „nur ganz kurz im Saft und in der Schale stehen gelassen: So lösen sich nur einige Farbstoffe, man erhält einen Rosé.“

Der Weinhauer erwartet ein ganz besonderes Geschmackserlebnis: „Der Sekt wird von den Gerbstoffen her eher eine Struktur wie ein Weißwein haben, aber es werden auch beerige Geschmackskomponenten dabei sein. Das macht sich gut als Sekt, ich erwarte einen zarten Geschmack, es könnte ein wenig nach Himbeeren oder Erdbeeren schmecken.“

Gelagert und gerüttelt soll der Sekt direkt am Freigut werden. Die Pächter-Familie Polz überlegt, einen Schaukeller für Winzersekt einzurichten.

