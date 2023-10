Bildungscampus Laxenburg: Lernen, wie man sich selbst schützt

Die Begeisterung und die vielen positiven Rückmeldungen zu dem von der Gemeinde organisierten Selbstverteidigungsworkshop im September hat Bürgermeister David Berl, ÖVP, dazu veranlasst, noch einen Kurs anzubieten. Dieser läuft seit Mittwoch, 4. Oktober. Berl betont: „Bei den wöchentlichen Einheiten steht das funktionelle Körpertraining mit den Schwerpunkten Selbstbewusstsein, Körperarbeit und körperliche Sicherheit im Vordergrund.“

Der Kurs findet jeden Mittwoch in der Ballsporthalle am Bildungscampus statt und dauert 50 Minuten. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Die Beginnzeit für die Jugend im Alter von 12-18 Jahren ist um 17 Uhr, für die Erwachsenen um 18.10 Uhr.

Die Teilnahme ist vorerst kostenlos, eine Anmeldung bzw. Platzreservierung unter im Bürgerservice Laxenburg ist aber unbedingt erforderlich. buergerservice@laxenburg.at. Bürgermeister David Berl, ÖVP, erklärt: „Bei dem Workshop geht es nicht ausschließlich um das Erlernen bestimmter Selbstverteidigungstechniken, á la Karateschläge und Tritte, sondern wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen und wie wirke ich dabei auf andere? Wie präsentiere ich mich in der Öffentlichkeit, sodass es erst gar nicht zu möglichen Übergriffen kommt?“ Die Zielgruppe sind Kinder im Volksschulalter und Jugendliche, in der Mittelschule oder im Gymnasium. Auch bei den Erwachsenen geht es darum, dass diese ihre individuellen motorischen und koordinativen Kompetenzen erarbeiten und verbessern. Schon das seien wesentliche Bausteine dazu, um selbstbewusst und selbstsicher mit verschiedenen Lebenssituationen umzugehen und die richtigen Signale auszusenden.

Der zweite Teil des Kurses legt den Schwerpunkt auf funktionelles Körpertraining im Hinblick auf Koordination, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer.