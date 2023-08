Starke Persönlichkeit entscheidet

Die Kurse sollen im September und Oktober starten, aber nach Altersgruppen getrennt. Bürgermeister David Berl, ÖVP, erklärt: „Dabei geht es nicht ausschließlich um das Erlernen bestimmter Selbstverteidigungstechniken, á la Karateschläge und Tritte, sondern wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen und wie wirke ich dabei auf andere? Wie präsentiere ich mich in der Öffentlichkeit, sodass es erst gar nicht zu möglichen Übergriffen kommt?“ Die Zielgruppe sind Kinder im Volksschulalter und Jugendliche, in der Mittelschule oder im Gymnasium. Für die Erwachsenen wird ein eigener Workshop angeboten. Auch bei ihnen geht es darum, sich ihre individuellen motorischen und koordinativen Kompetenzen zu erarbeiten und zu verbessern. Schon das seien wesentliche Bausteine dazu, um selbstbewusst und selbstsicher mit verschiedenen Lebenssituationen umzugehen und die richtigen Signale auszusenden.

Der zweite Teil des Kurses legt den Schwerpunkt auf funktionelles Körpertraining im Hinblick auf Koordination, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer. Abgehalten werden die Kurse „von einer sehr, sehr spannenden Persönlichkeit, mit einer sehr abwechslungsreichen Vita“, verspricht Berl. Der Bürgermeister ist überzeugt: „Gerade im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit soll ein respektvoller Umgang miteinander im Schul- und Jugendbereich vermittelt werden. Ebenso stehen die Förderung des Miteinanders und die Förderung der Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit im Mittelpunkt der Arbeit.“

Geplant sind vier Workshops an insgesamt drei Wochenenden, aufgeteilt auf die Altersgruppen Kinder, Jugendliche und Erwachsene.