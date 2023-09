Ex-Vizeweinkönigin Pastoralassistentin in Mödling

Matoschitz-Auer ist verheiratet und hat zwei Kinder, stammt aus einem Tattendorfer Weinbaubetrieb und wurde 2013 zur niederösterreichischen Vize-Weinkönigin gewählt. Vor ihrer kirchlichen Laufbahn hat sie im elterlichen Weingut, als Erzieherin beim Hilfswerk und in diversen anderen Bereichen gearbeitet. Seit 2021 war sie als Pastoralhelferin im Pfarrverband „Am Mödlingbach“ tätig. Nach Abschluss der berufsbegleitenden Ausbildung mit Auszeichnung wurde sie nun offiziell in den kirchlichen Dienst gesendet. Pfarrer Adolf Valenta ist „sehr froh und dankbar, dass sie weiterhin mit ihrer Herzlichkeit und Kreativität im Pfarrverband als Pastoralassistentin tätig sein wird“.

Pastoralassistentinnen und -assistenten sind in der Pfarrpastoral, im Jugend- und Kinderpastoralschwerpunkt der Jungen Kirche sowie in der kategorialen Seelsorge tätig. Ihre Aufgabe ist, „in den vielfältigen Stimmen der Menschen darauf hinzuhören, wo sich die Stimme Gottes Gehör verschafft“, heißt es in der Beschreibung der Erzdiözese Wien. „Damit machen sie die Kirche sensibler, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Die Entwicklung des Berufs Pastoralassistentin und Pastoralassistent sei somit auch „Ausdruck einer Pluralisierung der Kirche und bietet die Möglichkeit, in einer pluralen Gesellschaft anschlussfähig zu bleiben“.