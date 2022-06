50 Jahre als Erfolgs-Story in Biedermannsdorf

Werbung

Der aktuelle Obmann, Altbürgermeister Willi Synek, ÖVP, erinnerte sich: „Ziel der Gemeinschaft war und ist es, den Mitmenschen nach ihrem Berufsleben ein attraktives Programm zu bieten.“ Nach der Aufbauarbeit ist Biedermannsdorf mit 340 Mitgliedern die größte (Seniorenbund)-Ortsgruppe im Bezirk Mödling. Reisen, Ausflüge, kulturelle, sportliche und informative Veranstaltungen sind die regelmäßigen Aktivitäten.

Den Anstoß zur Gründung am 29. Februar 1972 gab der damalige Bürgermeister Josef Bauer, Adolf Peisker setzte sein Ansinnen in die Tat um. 1986 wurde Karl Streb zum Obmann gewählt, 1989 übernahm Friedrich Hauschl die Funktion. Gemeinsam mit seinem Team – Franz Schutzmann, Leopoldine Hainzmann, Edith und Fritz Brenneis – erweiterte er das Programm um gemeinsame Urlaube in Österreich. Unter seiner Leitung zählte der Seniorenbund erstmals über 100 Mitglieder. 2003 übernahm Altbürgermeister Karl Schrattenholzer, ÖVP, den Seniorenbund, für jede Aktivität wurde ein Referat mit je einem Verantwortlichen gegründet.

„Ich will mit ganzer Kraft für Biedermannsdorfs Senioren weiterarbeiten.“

Zum 40-jährigen Jubiläum wurde der Seniorenbund auch für Nicht-ÖVP-Mitglieder geöffnet – die „Biedermannsdorfer Senioren“ wurden ins Leben gerufen. Bald zählte der Verein mehr als 200 Mitglieder.

2012 wurde Robert Horvath Obmann, trat aber 2015 wieder zurück. Es übernahm erneut Schrattenholzer, seit 2018 leitet Synek die Biedermannsdorfer Senioren. Er wurde von Niederösterreichs Seniorenobmann-Vorsitzenden Herbert Nowohradsky mit der Ehrenurkunde ausgezeichnet und betonte: „Ich will mit ganzer Kraft für Biedermannsdorfs Senioren weiterarbeiten.“

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.