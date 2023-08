Frischer Wind durch gekonnten Mix aus Alt und Neu

Auf 18 sehr gut besuchte Vorstellungen kann Intendantin und Regisseurin Nicole Fendesack nach der diesjährigen Shakespeare-Saison zurückblicken. „Wir hatten die größte Auslastung seit Langem und ein überaus positives Echo”, sagt Fendesack über ihr „Romeo und Julia“. Nur einmal musste die erste Hälfte des Stückes im Ausweichquartier Stadtgalerie gespielt werden.

Hier habe sich bewährt, dass für die Inszenierung nicht allzu viele Requisiten nötig gewesen seien: „Das entspricht in etwa auch den zu Shakespeares Zeiten üblichen Vorstellungen von einem Bühnenbild.“

Sehr angetan zeigte sich das Publikum von der Idee, die Frauenrollen von Männern spielen zu lassen, ebenfalls in Anlehnung in Anlehnung an die Originalversion. „Interessant war, dass die meisten Zuschauer gesagt haben, nach einiger Zeit haben sie ganz vergessen, dass die Julia von einem Mann gespielt wird”, so Fendesack über die Rückmeldungen, “da zeigt sich wieder einmal, was Schauspieler können, was das Theater kann.” Besonderen Pepp bekam die Inszenierung dann noch durch den Gegensatz von traditioneller Spielart einerseits und den launigen und handlungsverändernden Meldungen der drei Damen im Publikum, aus der Gegenwartsperspektive, andererseits.

Fendesack will leiser treten

Das nächste Jahr reift gedanklich schon in Fendesacks Überlegungen heran: „Ich habe Pläne für ein Festival und zwei bis drei zusätzliche Vorstellungen.“ Was ihre Fans allerdings nicht freuen wird, ist ein bitterer Wermutstropfen: „Es wird mit Shakespeare meine letzte Saison, ich gehe in Pension, ich will mehr Zeit in Italien verbringen.“