Theater in Mödling: Heuer sind die Männer an der Reihe

Nur zu gern denkt man bei den derzeit noch frostigen Temperaturen an eine milde Sommernacht, die man bei einem Glas Wein bei Kunst und Kultur im Konzerthof genießen kann. Man darf sich darauf freuen, denn Shakespeare-Intendantin und Regisseurin Nicole Fendesack bereitet das beliebte Sommerevent im Konzerthof des Gemeindeamts bereits vor: „Wir werden ein ,Romeo und Julia’ auf die Bühne bringen, das sich sehr nahe am Original bewegt, so nahe, dass – wie damals, zu Shakespeares Zeiten – alle Rollen von Männern besetzt sein werden.“

Als Julia wird der „teatro“-erprobte Lorenz Pojer zu sehen sein, als Romeo Andi Hajdusic. Im Buch von Helena Scheuber wird es eine Rahmenhandlung geben, die auch eine Erzählerfunktion beinhaltet: eine Aufgabe für Nicole Fendesack höchstpersönlich. Das etwa zehnköpfige Ensemble wird in Mehrfachrollen zu sehen sein und auch wieder für reichlich Musik (Thomas Hohl) sorgen. Zu sehen ist das Stück vom 29. Juni bis 29. Juli.

Frauen sind nächstes Jahr dran

Und nachdem heuer alles mit Männern besetzt wird, steht im kommenden Jahr mit „Kiss me Kate“ ein Stück auf dem Programm, in dem alle Rollen von Frauen übernommen werden. „Shakespeare in Mödling“ ist seit vielen Jahren ein Fixbestandteil des örtlichen Kultursommers.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.