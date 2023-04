Start für Initiative: „Klimafit im Einkaufszentrum“

Gedacht ist das Klima- und Nachhaltigskeitstraining für Einzelhändler und Mitarbeiter der Center. Inhaltlich entwickelt wurde das Programm gemeinsam mit dem Climate-Start-up „Glacier“, dem Klima- und Wetterexperten Marcus Wadsak sowie dem Unternehmer Ali Mahlodji, der erst kürzlich in der HTL Mödling zu Gast war.

Neben der Nachhaltigkeitsinitiative feierte auch das Westfield Good Festival seinen Auftakt, das sich fortan jährlich drei Wochen lang in unterschiedlichen Formaten mit den Themen Nachhaltigkeit, Recycling, Gemeinschaft und sozialem Engagement beschäftigt.

Auftakt für das „Lebensmittel-Festival“

Bis 13. Mai präsentieren über 40 regionale Produzenten und Hersteller ihre nachhaltigen Produkte (unter anderem die SCS-Imker am 27. und 28. April), auch die Altkleidersammelaktion „Stoffwechsel“ wird durchgeführt. Zu einem der Highlights zählen Podiumsgespräche am 29. April: Neben dem österreichischen Physiker und Autor Werner Gruber, der Wissenswertes über globale Erwärmung parat hat und mit einigen Mythen des Klimawandels aufräumt, wird Elisabeth Strasser von der App „Too Good To Go“ zum Thema „Nachhaltiger Lebensmittelkonsum“ sprechen. Am 11. Mai sind die Comedy-Wissenschaftler Science Busters zu Gast, die spektakuläre Experimente und Showacts liefern werden.

Darüber hinaus dürfen sich neben den Erwachsenen auch die jüngsten Besucher über Upcycling-Workshops (Wiederverwertung von Stoffen) mit „Zero Waste Austria“ (27.April und 6. Mai) freuen, wo sie neben der Herstellung von Allzweckreiniger auch lernen können, wie Geldbörsen und Utensilos aus Tetrapak hergestellt werden.

Der 5. und 6. Mai stehen ganz im Zeichen der Inklusion: Neben dem Konzert des inklusiven Duos Billy Edel und Slizzer, bei dem der im Rollstuhl sitzende Billy mit seinem Partner eine Beatbox Performance abliefern wird, gibt's Infos vom Unternehmen „Unverschwendet“, das überschüssiges Obst und Gemüse aus der Landwirtschaft rettet und zu Feinkostprodukten wie Marmelade, Sirup oder Chutney verarbeitet.

Millionen-Investitionen in den Umweltschutz

Die Westfield Shopping City Süd hat im Rahmen der konzernweiten Nachhaltigkeitsinitiative „Better Places 2030“ bereits eine Vielzahl an Klima- und Umweltschutzmaßnahmen umgesetzt. Unter anderem verfügt die SCS über die größte Photovoltaik-Anlage auf dem Dach eines Einkaufszentrums in Europa und produziert damit aktuell rund 3 Millionen Kilowattstunden grünen Strom pro Jahr. Darüber hinaus führen man in Kooperation mit der Caritas Österreich die Altkleidersammelaktion „Stoffwechsel“ durch und sorgte gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Ostregion (VOR) für die bessere öffentliche Erreichbarkeit. Die Linie 207 ist für VIP-Kunden und Mitarbeiter auf gesamte Länge kostenlos benutzbar.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.