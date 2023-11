Sängervereinigung punktete mit gekonnter Musikrevue in Gaaden

Es war ein gewaltiges Showprogramm, das die Gaadner Sängervereinigung am Wochenende auf die Bühne des Gemeindesaales brachte. Unter dem Motto „1+1=zwei” präsentierte das Ensemble eine bunte Musikrevue, die mit vielen bekannten, aber auch unbekannteren Gesangsnummern die Geschichte von Wolfram und Hermine erzählte, einem Paar, das den 45. Hochzeitstag feiert, und deren Freunde mit Hilfe einer Hochzeitsplanerin eine entsprechende Feier gestalten. Zu hören waren unter anderem „I got rhythm”, „O sole mio”, „Wia a Glockn”, wobei auch Szenisches und Choreographie sehr gelungen präsentiert wurden. Idee, Konzept und Regie lagen in den Händen von Alexandra-Maria Timmel, die musikalische Einstudierung bei Marlene Distl. Der ersten Aufführung wohnten unter anderem Ortschef Anton Jenzer, Altbürgermeister Rainer Schramm und Manfred Zeller bei.