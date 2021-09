Sichere "Brunner Wiesn" .

Ab Freitag ist am Festgelände beim "campus21" in Brunn am Gebirge Wiesn-Zeit. Für die Veranstalter der "Weitblick Event & Media GmbH" eine Herausforderung. Sie haben alles unternommen, um den Gästen bis 2. Oktober beste und vor allem sichere Unterhaltung zu bieten.