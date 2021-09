Am Montag steht ein Antigen-Test am Programm, am Dienstag folgt ein PCR-Test, am Freitag erneut ein Antigen-Test. Alles wird in den Klassen abgewickelt und soll jeweils bis 8.30 Uhr erledigt sein. Der Aufwand sei gewaltig, beschreibt Sauerzopf die Situation. Vor allem, was die PCR-Tests betrifft. Die Röhrchen (Spültest) werden mit einem QR-Code versehen und den Schülern nicht namentlich, sondern mit Nummern zu gewiesen. Dann werden die Tests Klasse für Klasse eingesammelt und in Säcken nach Wien zur Auswertung geschickt.

„Es wurde uns zugesagt, dass wir am darauffolgenden Tag vor Schulbeginn die Ergebnisse haben. Sind positive Ergebnisse dabei, machen wir den Schüler ausfindig und schicken ihn nach Hause, wo er 1450 anrufen muss.“ Die Software zur Handhabung der QR-Codes habe man schulintern selber entwickelt. Zum Vergleich: „Bei der Walk-in-Teststation vor dem Wiener Stadion werden täglich etwa 1.800 PCR-Tests abgewickelt. Mit geschultem Personal, der notwendigen Infrastruktur und Software. Wir müssen bis 8.30 Uhr 3.460 Schülerinnen und Schüler testen.“

Was den schulinternen Aufwand erleichtern wird: externe Testzertifikate von befugten Teststellen („Alles Gurgelt“, Apotheken, ...) werden anerkannt. Sauerzopf geht zudem davon aus, dass einige Schülerinnen und Schüler bereits geimpft sind.

Auch das Pädagoginnen- und Pädagogenteam – über 400 Personen - kommt an den verpflichtenden Testnachweisen nicht vorbei. Nicht geimpftes Lehr- und Verwaltungspersonal braucht mindestens eine externe PCR-Testung. Wie viele Lehrerinnen und Lehrer geimpft sind, weiß Sauerzopf „erst nach Schulstart“.

Die gute Nachricht: Mund-Nasen-Schutz ist nur außerhalb der Klasse zu tragen.

Alles in allem bleibt Sauerzopf optimistisch und „vertraut darauf, dass wir alle gemeinsam das kommende Schuljahr mit der nötigen Vernunft und Ruhe gut überstehen werden“.