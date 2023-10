PLAN Bio in Mödling ist auch Ort des Stillens

Immer noch setzt es für junge Mütter unangemessene Kommentare, böse Blicke oder gar Rauswürfe, wenn sie ihre Babys in Lokal stillen. Das gilt - laut einer Umfrage - insbesondere für die Gastronomie: 37 Prozent der befragten Mütter gaben an, negative Erfahrungen in Lokalen und Cafés gemacht zu haben. Das österreichische Babyartikel-Unternehmen MAM hat daher das „Österreichische Stillsiegel“ ins Leben gerufen. Eine Initiative, bei der Gastronomien und Institutionen teilnehmen können, und sich damit als stillfreundlicher sowie sicherer Ort für Eltern und ihre Familien positionieren.

Seit dem Start der Initiative haben sich 50 Lokale, Hotels und Museen aus ganz Österreich registriert. In Mödling ist der „PLAN Bio“-Markt am Bahnhofplatz mit dabei. Johanna Alff-Hubegger und Markus Hubegger bekennen sich somit zu einem stillfreundlichen Klima, gratulierte Siegel-Initiator Georg Ribarov. „Wir freuen uns über die ersten Teilnehmenden, denn sie zeigen klar: Es gibt Orte, an denen das Füttern des Babys vollkommen in Ordnung ist. Orte, an denen unerwünschte Kommentare fehl am Platz sind und Frauen bei Tisch stillen dürfen, ohne angefeindet zu werden.“

PLAN Bio gehört zu den wenigen blau-gelben Betrieben mit einem Stillsiegel. Foto: Alina Diesner/www.adrianalmasan.com

PLAN Bio wurde aus einer Not heraus gegründet, erzählt das Inhaber-Duo. „Als wir vor 10 Jahren nach Mödling gezogen sind und erkannt haben, für uns nichts zum Essen zu finden, haben wir beschlossen, den Markt zu gründen,“ erinnerte sich Johanna Alff-Hubegger. Heute können hier Konsumentinnen und Konsumenten aus über 6.000 Bio-Produkte aus biologischem, regionalem Anbau wählen, Regionalität und Saisonalität stehen im Vordergrund. Und Kundinnen können ihr Baby stillen.

https://www.planbio.at