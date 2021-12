Perchtoldsdorf: Natur hofft auf ruhigen Jahreswechsel

Die durch Pyrotechnik freigesetzte Menge an Kleinstpartikeln übertrifft mittlerweile die vom Straßenverkehr verursachte Feinstaubbelastung. Besonders nachteilig wirkt sich all das im bebauten Ortsgebiet und in Naturschutzgebieten wie der Perchtoldsdorfer Heide aus. „Rechtzeitig vor den Silvesterfeierlichkeiten erinnere ich eindringlich an das Feuerwerksverbot“, macht Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, deutlich und verweist auf die geltende Gesetzeslage. „Außerdem werden wir keine Ausnahmeregelungen erteilen.“

Gemäß Pyrotechnikgesetzes ist die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie F2 (Kleinfeuerwerke) im Ortsgebiet verboten – also auch solcher, die etwa im Garten bei einer Familienfeier gezündet werden. Feuerwerke der Kategorie F3 dürfen an Personen gar nicht verkauft werden. Hier ist eine Bewilligung der Bezirkshauptmannschaft erforderlich.