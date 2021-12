Musikalischer Jahresausklang im Stadttheater Mödling

Mit großer Freude blickt das Mödlinger Symphonische Orchester (MSO) dem Konzert zum Jahresabschluss entgegen, um so mehr, da ein solches im Vorjahr nicht möglich war.

Unter der künstlerischen Leitung von Daniel Auner ist es trotz der Corona-bedingten Einschränkungen durch intensive Probenarbeit gelungen, ein abwechslungsreiches Programm zusammen zu stellen.

Neben zwei „Ungarischen Tänzen“ von Johannes Brahms und der schwungvollen Musik von Johann und Josef Strauss ist als besonderes musikalisches Highlight das Violinkonzert von Johannes Brahms mit Christoph Koncz als Solist zu hören.

„Dass er sich als Stimmführer der Wiener Philharmoniker, mit denen er am Neujahrsmorgen das Neujahrskonzert spielt, Zeit genommen hat, mit dem MSO zu musizieren, bereitet uns besondere Freude und Ehre,“ freut man sich im Orchester. Die Silvesterkonzerte finden am 30. Dezember um 19 Uhr und am 31. Dezember um 16 Uhr im Stadttheater Mödling statt.

