Johannespassion in St. Othmar

Nach der Coronazeit freut sich die Singakademie Mödling auf das kommende Konzert in der Osterzeit. Am Freitag, 24. März um 19 Uhr, steht in der Othmarkirche die Johannespassion von Johann Sebastian Bach auf dem Programm. Antal Barnas wird das Konzert leiten, es spielt das West-Ungarische Kammerorchester.

Die Johannespassion von Johann Sebastian Bach erzählt die Leidensgeschichte von Jesus Christus basierend auf dem Johannes-Evangelium. Es ist eines der bedeutendsten Werke der klassischen Musik. Zuletzt hat die MSA dieses Werk 2016 aufgeführtAls Solisten konnten Cornelia Horak, Sopran, Atala Schöck, Alt, Zoltán Megyesi, Tenor, Christoph Filler, Bass, und Marcus Pelz, Bass, engagiert werden.

Karten unter: moedlingersingakademie@gmx.at.

