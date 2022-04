Kulturverein Wienerwald sammelt für Rettungsauto: Jeder Cent hilft

Werbung

Der Kulturverein Wienerwald lädt am Samstag, 30. April, zu einer Benefizveranstaltung für die Ukraine ein. Schon in den vergangenen Wochen hat Lorenz Hinteregger, dessen Frau Wurzeln in der Ukraine hat, gemeinsam mit Freunden, Helfern und Bekannten für die Ukraine gesammelt.

„Wir haben einen Spendenaufruf in der Region und in Mödling gestartet und zweckgerichtete Sachspenden gesammelt. Zwei Fuhren haben wir selbst an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht“, erzählt Hinteregger. Aktiv dabei auch Günther Bergauer vom Kulturverein Wienerwald, der auch die Moderation des Benefiznachmittags am Samstag ab 15 Uhr im Gewerbegebiet, am Marbach 230, übernimmt. Das Ziel ist für Hinteregger klar: „Wir sammeln jetzt Geldspenden, denn wir wollen ein Rettungs- bzw. Evakuationsauto für Bekannte in der Ukraine zur Verfügung stellen.“

Der Eintritt beträgt 19,91 Euro, Tischreservierungen werden unter 0664 20 19 167 entgegengenommen.

