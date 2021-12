Wirbel um 3-G-Nachweis in Maria Enzersdorf

Diese Maßnahme sollte bei Gemeindeveranstaltungen und -sitzungen die „3-G-Kontrolle“ vereinfachen, außerdem könnten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie das Tragen von Masken vermieden werden“, erklärte Zeiner. Für Salm-Reifferscheidt-Raitz sind jedoch „Fragen, die die persönliche körperliche Unversehrtheit betreffen“ ein No-Go.

Jetzt folgte der nächste Aufreger, der bis in die Landespartei vordrang: Salm-Reifferscheidt-Raitz wurde die Teilnahme an der Gemeinderatssitzung verweigert. Trotz eines negativen Antigen-Tests. „Ein einzigartiger Bruch der demokratischen Grundordnung in unserem Land“, wetterte FPÖ Landesparteiobmann Udo Landbauer. „Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun“, ergänzte der betroffene FPÖ-Gemeinderat, der neben einem Antigentest auch noch einen PCR-Test durchgeführt hatte. Allerdings: „Das Ergebnis lag bis zum Beginn der Gemeinderatssitzung nicht vor.“

Man werde „selbstverständlich diesen Sachverhalt auch der Staatsanwaltschaft zur Prüfung übermitteln“, betonte FPÖ-Bezirksparteiobmann Christoph Luisser. „So kann es nicht weitergehen, die Verantwortlichen müssen die Konsequenzen tragen.“

Bürgermeister Johann Zeiner blieb gelassen: Man habe im Zuge der Corona-Pandemie im Gemeinderat eine Hausordnung beschlossen, die für alle Sitzungen gelte. Für die Teilnahme sei die 3-G-Regelung gültig. Er habe mit Salm-Reifferscheidt-Raitz diesbezüglich vor Sitzungsbeginn – und auch danach - keinen Kontakt gehabt, die Amtsleitung habe die Zutrittskontrollen durchgeführt.