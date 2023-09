Shakespeare hält in der ErLEBnisschule Maria Enzersdorf Einzug

„Ich verneig’ mich zum Abschied und frage: Ist, was ihr gesehen habt, wirklich geschehen, in den vielen schönen Wäldern vor Athen? Oder war am Ende alles nur ein Traum in dieser wundersamen Sommernacht?” So endete William Shakespeares Klassiker „Sommernachtstraum“, der von der Sekundaria 1 der ErLEBnisschule Maria Enzersdorf am Schulschluss vor mehr als 250 ZuschauerInnen unter großem Beifall und großer Begeisterung aufgeführt wurde. Ein ganzes Schuljahr lang erarbeiteten die jungen Schauspieler das Stück, indem sie den Text kürzten, aber in Originalsprache beließen, Requisiten entwarfen und die Musik für Klavier, Saxofon und Klarinette umkomponierten. In Eigenregie wurden nicht nur die Rollen verteilt und einstudiert, zudem hatten einige Jugendliche mehrere Rollen zu spielen, was eine besondere Herausforderung darstellte.

Projektbegleiter Philipp Lirsch erzählt, dass „die Initiative von den Schülern ausgegangen ist, ein Theaterstück aufzuführen und sich gleich viele Schüler und Schülerinnen begeistert gemeldet haben“. Die größte Herausforderung allerdings war, neben der intensiven Vorbereitungen den Schullernstoff nicht zu vernachlässigen.

Aufgrund dieses großen Erfolges hat die Gruppe nunmehr weitere Termine fixiert: „Die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler ist ungebrochen“, freut sich Lirsch: „Wir planen ein neues Stück für Jänner, da sind wir gerade in der Findungs- bzw. Entscheidungsphase.“

Die nächsten Aufführungen

Sonntag, 8. Oktober, 19 Uhr, Rudolf Steiner-Schule, Endresstraße 100, Wien-Liesing, Freitag, 13. Oktober, 17 Uhr, Lernwerkstatt im Wasserschloss, Josef Trauttmansdorff-Straße 10, Pottenbrunn, Freitag, 20. Oktober, 19 Uhr, Evangelisches Lichthaus, Scheffergasse 10, Mödling. Reservierungen:

sekundaria@erlebnischule.at