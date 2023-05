teatro-Jubiläum: Eine Institution wird 25

teatro-Gründer und Intendant Norberto Bertassi zieht erfolgreiche Bilanz: „Ein Vierteljahrhundert gibt es uns nun schon. Ein Vierteljahrhundert, in dem es gelungen ist, unzählige Kinder und Jugendliche zum Musiktheater zu bringen. Es macht viel Freude, zurück und nach vorne zu blicken. Jedes Jahr erleben wir glückliche Kinder mit ihren Familien, das war und ist mein Ziel. Ich bin sehr stolz auf teatro, mein gesamtes Team, all die Darstellerinnen und Darsteller. Ich wünsche uns mindestens noch einmal 25 Jahre.“ Seine Vision bleibe, „besondere Produktionen in vielen großen Häusern präsentieren zu dürfen und noch mehr Zuseherinnen und Zuseher zu begeistern.“

Heuer stehen im Mödlinger Stadttheater „Anne of Green Gables“ (Premiere am 15. Juli) sowie - für die jüngsten Fans - „Cinderella“ (ab 22. Juli) am Programm. Die Proben für beide Produktionen laufen seit Wochen auf Hochtouren. Mit der zweiten Sommerproduktion schließt sich de facto der Kreis. Denn seinen Ursprung hatte teatro in Mariensee „eigentlich mit Produktionen für die Jüngsten unter den Bühnenfans“, erinnert sich Bertassi. „Wir wollen ganz gezielt auch wieder Stücke anbieten, die für Familien mit jüngeren Kindern empfohlen werden können, und das in bekannter teatro-Qualität.“ Tickets und Infos unter

www.teatro.at

