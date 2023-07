Perchtoldsdorfs „Don Quijote“ hat 8.300 neue Fans

17 Vorstellungen (nur eine ist witterungsbedingt ausgefallen), exakt 8.291 verkaufte Tickets – um fast 3.000 mehr als im Vorjahr bei Michail Bulgakows „Molière oder der Heiligenschein der Scheinheiligen“. Auslastung: 92 Prozent. Die Premierensaison von Intendant Alexander Paul Kubelka ist sehr erfolgreich verlaufen. Im NÖN-Gespräch zeigt er sich „sehr glücklich, dass mein Wunsch, die Welt der Visionen und der Kreativen erzählen zu dürfen, erfüllt und angenommen wurde“.

Seine Stückauswahl - „Don Quijote“ in der Fassung von Jakob Nolte – sei „so aufgenommen worden wie ich sie mir erhofft habe“, freute sich Kubelka. Don Quijotes Credo – „Niederfallen, aufstehen, weitermachen“ – sei beim Publikum auf positives Echo und Gefallen gestoßen. „Ich denke, wir konnten zeigen, dass der, der redet auch der ist, der etwas macht.“ Kubelka selbst sei immer noch „sehr bewegt von dem Stück“ und geht davon aus, dass „wir hier in Perchtoldsdorf Nachhaltiges in die Welt gesetzt haben“. Er bedankte sich vor allem bei seinem Team, den Darstellern, der Gemeinde und nicht zuletzt dem Publikum für die „unglaublich schöne Atmosphäre“.

Intendant Alexander Paul Kubelka ist mit seiner Premierensaison in Perchtoldsdorf hochzufrieden. Foto: Dworak

Pause gebe es für ihn keine: „Ich stecke schon seit Tagen in den Vorbereitungen für die nächste Saison“, erklärte Kubelka. Er sondiere bereits das Stück für 2024, was zur Aufführung kommen wird, will er bereits in wenigen Wochen bekannt geben. Zwischendurch kümmert er sich um seine Skulpturenausstellung in Vorarlberg – „da gehen sich sicher ein paar Tage Entspannung mit der Familie aus“ -, ehe es an die Proben für Peter Turrinis neues Stück „Bis nächsten Freitag" geht, das am 16. November im Theater in der Josefstadt Premiere feiert. Ebendort führt Kubelka Regie.

