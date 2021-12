Fast ein Moliere in Perchtoldsdorf

Derartige gesellschaftliche Entwicklungen sind aber keine Erscheinung der Gegenwart, weshalb Sturminger im Sommer 2022 auf ein Stück des ukrainischen Schriftstellers Michail Bulgakow (1891–1940) setzt: „Molière oder Die Verschwörung der Scheinheiligen“ an.

Dieses Stück feiert mit barocker Ausstattung und festlicher Musik den Dichter Molière und das Theater an sich. Bulgakow beschreibt in dieser Tragikomödie den ewigen, ausweglosen Kampf des Dichters gegen die Staatsmacht, wie Sturminger der auch wieder Regie führen wird, erzählt: „Er schlägt eine Brücke quer durch Europa und über mehrere Jahrhunderte hinweg und mahnt uns auch heute, kritisches Schreiben vor scheinheiliger Staatsgewalt zu beschützen“.

Epoche des Sonnenkönigs mit aktuellen Zeitbezügen

In dieser Produktion möchte Sturminger das Publikum auf Zeitreise in das schillernde Paris des Sonnenkönigs und des Komödianten Molière mitnehmen. Auf der Bühne wird ein vertrautes Ensemble zu sehen sein, darunter Michou Friesz, Veronika Glatzner, Hanna Rang, Andreas Patton, Birgit Stöger, Pogo Kreiner übernimmt wie in den vergangenen Jahren die musikalische Leitung. Die Premiere ist für den 30. Juni vorgesehen.