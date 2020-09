Mit der bejubelten Inszenierung von Shakespeares Klassiker „Romeo und Julia“ mit Lena Kalisch und Valentin Postlmayr in den Titelrollen begeisterte Veronika Glatzner nicht nur das Perchtoldsdorfer Stammpublikum, sondern konnte auch viele junge Zuschauer mobilisieren. So positiv wie die künstlerische Bilanz ist mit 96 Prozent auch die Auslastung, 6.255 Besucher kamen in die insgesamt 17 Vorstellungen. Intendant Michael Sturminger sieht sich darin bestätigt, dass "Kulturleben auch in Corona-Zeiten gelingt und weiterhin gelingen wird“.

Dass Perchtoldsdorf in diesem schwierigen Jahr ein derart starkes Zeichen setzen konnte, hat laut Kulturreferentin Brigitte Sommerbauer, ÖVP, „auch ganz viel mit dem Vertrauen zu tun, das uns von unseren Partnern aus der Wirtschaft, von Bund und Land Niederösterreich von Beginn an entgegengebracht wurde.“

Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, spricht von einem „geglückten Experiment“ und freut sich über das Rekordergebnis. Dass auch das Wetter mitgespielt hat, war heuer besonders wichtig, da es Corona-bedingt keine Indoor-Ausweichmöglichkeit im Burgsaal gab. Nur eine Vorstellung musste wegen Regens vor Spielbeginn abgesagt werden, es gab eine Ersatzvorstellung.