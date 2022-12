„Don Quijote“ reitet in Perchtoldsdorf ein

Werbung

Jetzt ist es fix: Alexander Paul Kubelka eröffnet seine Sommerspiele-Intendanz mit Miguel de Cervantes’ „Don Quijote“ – allerdings in der Bühnenfassung von Jakob Nolte, die im Auftrag der Bregenzer Festspiele in Kooperation mit dem Deutschen Theater Berlin entstanden ist und 2019 uraufgeführt wurde.

Kubelka wird selber Regie führen und hat schon seine Ideen: „Inmitten eines steinigen Feldes vor der Burgmauer steht eine Hütte. Davor lagern zwei musizierende Hirten mit ihrer Schafherde. Sie begleiten Don Quijote und Sancho Panza als eine Art musikalisches Alter Ego durch einen ereignisreichen Abend, an dem die beiden Protagonisten ihren heroischen Kampf voller Rückschläge fechten – gegen die Realität.“

Kubelkas Leitgedankten, um Brücken zwischen Menschen und der Kunst zu bauen, lauten: „Träum’, dann bist du! Was ist der Mensch ohne Visionen?“ So gesehen lässt sich auch das Ziel definieren, das der Intendant erreichen möchte: „Die Bevölkerung stärker in das Geschehen Sommerspiele einzubinden, den Austausch mit den Kunstschaffenden zu intensivieren, Schwellen abzubauen und die Identifikation der Menschen mit ihren Sommerspielen zu stärken.“

Premiere ist am 29. Juni 2023, geplant sind 16 Vorstellungen.

