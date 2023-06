Sommerspiele Perchtoldsdorf: „Irgendwie ist jeder ein Don Quijote“

Am Donnerstag steht im Rahmen der Sommerspiele Perchtoldsdorf die Premiere von „Don Quijote“ – in der Fassung von Jakob Nolte – an. Intendant Alexander Paul Kubelka hält es damit zwar mit der Tradition, Weltliteratur – das Original hat Miguel de Cervantes anno 1605 mit einem Schlag berühmt gemacht - auf die Bühne vor der Burg zu bringen, allerdings auf moderner Ebene.

Dramaturgin Susanne Felicitas Wolf machte deutlich, dass es der deutsche Jung-Autor brillant verstanden habe, „sich an den Roman zu halten und die Essenzen zu destillieren. Er schafft neue Ebenen und kommt mit zwei Darstellern aus: Don Quijote und Sancho Pansa.“

Für Kubelka habe sich das Stück, das 2019 bei den Bregenzer Festspielen in Kooperation mit dem Deutschen Theater Berlin Welturaufführung feierte, „in krisengeschüttelten Zeiten wie diesen angeboten. Don Quijote lebt von Fantasien, Visionen und dem Glauben, die Welt ändern zu können. Sancho Pansa wiederum ist derjenige, der alles hinterfragt. Irgendwie ist jeder ein Don Quijote, der sich diesen Namen gibt“.

„Idealbesetzung“ kämpft für das Gute

Wolf spricht von einer „atypischen Idealbesetzung zwischen dem Utopisten Don Quijote und dem Realisten Sancho Panso“. Die Hauptrolle ist Gregor Seberg vorbehalten, der sich lachend als tatsächliche Idealbesetzung sieht: „Ich bin ein gealterter, hagerer Mann und fühle mich als Reinkarnation von Josef Meinrad“, schmunzelte der langjährige ORF-SOKO Donau-Oberstleutnant Helmut Nowak. „Im Ernst: Es gab viele Gründe, warum ich zugesagt habe: Ich darf als Don Quijote im Sand spielen, Ritter sein, habe einen Diener und will unbedingt für das Gute kämpfen.“ „Sancho Pansa“ Lukas Spisser war erst kürzlich im Spielfilm „Was wir wollten“ zu sehen. „Er hat die Gabe, hart, dramatisch und realistisch zu sein“, streuten Kubelka und Wolf dem Südtiroler Rosen.

Musikalisches Top-Trio ist mit dabei

Und nachdem Cervantes Musik liebte, hat Kubelka Ausschau für die perfekte musikalische Umrahmung im Duo Max Tschida & Tobias Faulhammer gefunden. Die beiden Ausnahmekünstler auf Gitarre und Klavier haben alle Stücke für die Produktion geschrieben und teilen „durchaus das Schicksal von Don Quijote. Wir haben es als Jazzmusiker in Österreich nicht leicht“. Kongeniale (Gesangs-)Partnerin ist Clara Montocchio. Sie wird als Traumgestalt Dulcinea „einer spannenden Figur, die gar nicht existiert, Stimme geben“. Alles in allem eine wichtige Rolle, betonte Kubelka: „Wir bauen die Visionen über Musik auf.“

Die Kostüme steuert Elisabeth Strauß bei, die gemeinsam mit Kubelka auch für das Bühnenbild verantwortlich zeichnet: Neben dem Schattenturm sticht eine Mure, die ein fantastisches Eiland symbolisiert, ins Auge. Kubelka verspricht: „Wir wollen dem Publikum ein Kunstwerk präsentieren.“ Zu sehen ab Donnerstag vor der Burg Perchtoldsdorf.

Sommerspiele-perchtoldsdorf.at