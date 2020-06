Jetzt ist es offiziell: Die Sommerspiele Perchtoldsdorf werden stattfinden, statt am 3. Juli Corona-bedingt erst ab 4. August. Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, freut sich auch über die Entscheidung des Landes, die Sommerspiele mit einer außerordentlichen Subvention zu unterstützen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ÖVP, merkte im Rahmen eines Lokalaugenscheines an: „Es ist eine ganz besondere Freude, dass Kultur nicht nur im digitalen Rahmen stattfindet, sondern jetzt auch wieder vor Publikum. Und das nicht nur in Grafenegg oder Salzburg, sondern auch in kleineren Gemeinden wie Perchtoldsdorf.“

Zwischen „Romeo“ und „Jedermann“

Intendant Michael Sturminger hat auch heuer wieder in Salzburg und Perchtoldsdorf gleichermaßen viel zu tun: Im Vorjahr sorgte er in Salzburg mit seiner „Jedermann“-Inszenierung für Furore. Ebendort gab’s heuer auch eine Verschiebung in den August, womit Sturminger als Regisseur für „Romeo & Julia“ in Perchtoldsdorf ausfällt. Mit Veronika Glatzner übernimmt eine in Perchtoldsdorf nicht Unbekannte die Inszenierung. Die Schauspielerin hatte schon 2017 die „Minna von Barnhelm“-Regie inne.

Astrid Ackermann Veronika Glatzner übernimmt die Inszenierung von „Romeo & Julia“.Ackermann

Sturminger freut sich, dass es zu Sommerspielen kommt: „Anfang April hat es noch so ausgesehen, als sei es die erste Bürgerpflicht, diese Kulturveranstaltung abzusagen. Aber ich habe mir immer gesagt: ,Nein, vielleicht ergibt sich doch eine Möglichkeit, wir sind es den Schauspielern schuldig, dass sie ihren Vertrag einhalten und spielen können.“

Und es wird eine mengenmäßige Kontingentierung geben, der Burgsaal als Ausweichquartier bei Schlechtwetter fällt aus, gespielt wird ausschließlich im Freien. Diesbezüglich mahnte Mikl-Leitner Sturminger: „Fürs Wetter sind Sie zuständig, vielleicht können Sie sich mit dem Pfarrer abstimmen, damit er die Verantwortung übernimmt.“ Kulturreferentin Brigitte Sommerbauer, ÖVP, erwiderte: „Ich habe den besseren Kontakt zum Herrn Pfarrer, diese Aufgabe übernehme ich.“