Schloss Hunyadi als Bühne: Auf Humor folgt Musik

Was mit „Kraut und Ruam“ mit Gerhard Ernst, Franz Suhrada sowie Béla Fischer am Klavier begann, endete mit Dirk Stermanns Solo-Programm „Zusammenbraut“. Zudem hatten Bernhard Murg und Stefano Bernardin („Bis einer weint“) in einer köstlichen Doppelconference und das Musikkabarett-Duo BE-Quadrat (Bettina Bogdany und Bernhard Viktorin) im Rahmen der „Humor im Schloss“-Serie ihre viel bejubelten Auftritte.

Intendant Joesi Prokopetz, ab 7. Juli auf Schloss Weitra als Kaiser Franz Joseph im „Weißen Rössl“ zu sehen, zog zufrieden Bilanz: „Als Intendant der Herzen ist es natürlich eine Herzensangelegenheit, unser junges aber durchaus bereits etabliertes Festival zu einem Erfolg zu führen. Wir sind auf dem besten Weg dahin. Unser Feinkostladen dürfte die wahren Humor-Feinschmecker ansprechen, daher werden wir unseren Kurs auch im nächsten Jahr mit großer Freude fortsetzen. Wir gustieren bereits und freuen uns, im Herbst unser Programm präsentieren zu können."

"Bis einer weint" - Berhard Murg und Stefano Bernardin. Foto: Gemeinde

Finale: Dirk Stermann mit Intendant Joesi Prokopetz, Vizebürgermeisterin Michaela Haidvogel, Kulturamtsleiterin Nadjeschda Morawec und Vizebürgermeister Markus Waldner. Foto: Gemeinde

Weiter geht's mit Musik im Schloss

Auf Humor im Schloss folgt traditionell „Musik im Schloss“ unter der Intendanz von Horst Kies. Los geht's am Freitag, 30. Juni mit dem „Ensemble Neue Streicher“ unter Daniel Auner: Galakonzert „Eine kleine Nachtmusik“, gefolgt vom AUREUM Saxofon Quartett am 1. Juli.

