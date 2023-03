Sommerspiele Maria Enzersdorf: Joesi Prokopetz als Kartenverkäufer

Besonders sind nicht nur die Sommerspiele Maria Enzersdorf im Schloss Hunyadi, sondern auch die Osteraktion: Intendant Joesi Prokopetz verkauft höchstpersönlich am Freitag, 31. März, von 10 bis 12 Uhr am Wochenmarkt in Mödling am Schrannenplatz vergünstigte Tickets für die Sommerspiele. Unterstützt wird der Liedermacher, Musiker, Autor, Darsteller und Kabarettist dabei von der Leiterin der Kulturabteilung Maria Enzersdorf, Nadjeschda Morawec. Fotos und Selfies mit dem Promi sind möglich.

Tickets für „Humor & Musik im Schloss“, die beispielsweise im Osterkörbchen landen, gibt's von 27. März bis 10. April auch online (Code: Ostern2023), im Rathaus und in der Gemeindebibliothek mit 15 Prozent Rabatt.

shop.eventjet.at/mariaenzersdorf

www.mariaenzersdorf.gv.at

