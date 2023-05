Start für die Don Quijote-Proben

Seit Anfang Mai probt das Team rund um „Don Quijote“ Gregor Seberg und „Sancho Pansa“ Lukas Spisser unter der Leitung von Intendant Alexander Paul Kubelka in Wien Jakob Noltes Theaterstück „Don Quijote“ – nach Miguel de Cervantes in der Übersetzung der mehrfach preisgekrönten Übersetzerin Susanne Lange.

Mit von der Partie in dieser textlichen Neudeutung und Bühnenumsetzung sind die Ausnamesängerin Clara Montocchio als „Dulcinea“ und das Wiener Duo Max Tschida & Tobias Faulhammer, das diese Aufführung mit seiner Klang-Improvisationen und Kompositionen begleitet. Elisabeth Strauß, langjährige Ausstatterin von Roberto Ciulli, verantwortet gemeinsam mit Kubelka den szenischen Raum und kreiert das Kostümbild.

Rolle ist „eine große Herausforderung“

„Die Figur des ‚Don Quijote‘ – eine große Herausforderung“, weiß Seberg. „Es ist eine schwierige Rolle und genau das hat mir gefallen, als ich Alexander Paul Kubelka zugesagt habe. Natürlich habe ich Don Quijote kurz auch als hageren alten Greis gesehen, der ich natürlich nicht bin. Aber in dieser Textversion ist sozusagen das herkömmliche Bild egal. Alles ist Spiel im Spiel. Nolte und Cervantes spielen mit Formen.“

Spisser hatte „eine erste Assoziation, als ich unsere Fassung gelesen habe: Beckett. Die beiden Figuren, die Gestaltung der Dialoge erinnern an die Theaterfarben Samuel Becketts. Was mich fasziniert: Don Quijote und Sancho Panza begegnen einander auf Augenhöhe und doch gibt es eine klare Hierarchie. Auch zum Schluss: sie enden wieder als Herr und Diener.“

„Träum, dann bist du‘. Don Quijote verkörpert dieses Prinzip in all seinen Facetten und lebt uns vor, wie wichtig es ist, nach dem Scheitern wieder aufzustehen“, betont Kubelka. „Die Kunst selbst zeigt auf, dass man sich trauen muss, Visionen auszuleben und neue Räume zu öffnen. Die Zeit, in der wir leben, verlangt mehr denn je, dass wir träumen und unsere Visionen leben. Was wir denken, kann Realität werden.“

Premiere vor Burg Perchtoldsdorf ist am 29. Juni. Infos und Tickets unter

www.sommerspiele-perchtoldsdorf.at

