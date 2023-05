Der brave Soldat Schwejk

„Zum Jubiläum soll´s was Besonderes sein“, beschloss Sommertheater-Intendant und Regisseur Andreas Berger anlässlich der 15. Saison, in der er heuer die Mödlinger Innenstadt mit seinen Inszenierungen bespielt. Und es wird etwas Besonderes: Mit „Der brave Soldat Schweji“ bringt er ein Antikriegsstück der Extraklasse auf die Bühne, und das im Jahr des 100. Todestages des Autors Jaroslav Hasek. Nicht weniger als 14 Darsteller werden insgesamt 40 Rollen spielen. Das sind zwei bis drei Rollen pro Schauspieler. Wobei für jeden Schauplatz auch eigene Kostüme vorgesehen sind. Das bedingt hinter der Bühne den raschen Kostümwechsel, für die Mimen den ebenso schnellen Charakterwechsel und zudem nahtlosen Sprach- bzw. Dialektwechsel. Um die Akzentnuancen der k. und k. Zeit authentisch zu gestalten, wurde eigens Sprachcoaching in Anspruch genommen.

Das Ganze ist eine Challenge der besonderen Art. Nicht zuletzt deshalb, weil sich die Inszenierung auch vor dem Hintergrund berühmter Film- und Serienvorgaben, die mit klingenden Namen wie Fritz Muliar und Heinz Rühmann aufwarteten, profilieren muss. Für Hauptdarsteller Andreas Roder, er debütierte hier einst mit „Volpone“, ist das „nicht nur Ansporn, sondern auch Freude, Verantwortung und Ehre: Es ist eine Gnade, das spielen zu dürfen, es ist einer der Rollenklassiker“.

Schon im Vorjahr wurde der Vollblutschauspieler den Anforderungen des Parts des Peppones in „Don Camillo und Peppone“ mehr als gerecht. Besonders gern spielt er den Schwejk auch deshalb, weil er selbst tschechische Vorfahren hat: „Es ist ein Charakter, der bis zum Schluss spannend bleibt, immer steht die Frage im Raum: Ist er so, oder stellt er sich nur so? Man darf ihn als Figur auch nicht oberflächlich darstellen.“

Auch heuer kommt Tontechnik zum Einsatz, auch heuer spielt Musik eine wichtige Rolle. Ein Sextett mit Max Paul untermalt die Vorstellung mit eigens arrangierten Melodien.

Sollte es einmal regnen, steht in der Europahalle eine adäquate Szenerie als Spielort zur Verfügung. „Ob wir draußen oder drinnen spielen, erfährt man im Zweifelsfall eine Stunde vor Vorstellungsbeginn auf unserer Homepage“, erklärt Berger: „Der Kartenverkauf ist gut angelaufen, ein Drittel der Tickets ist bereits verkauft“.

Vorpremiere ist am 7. Juli, Premiere am 8. Juli, jeweils um 19.30 Uhr. Gespielt wird bis 12. August, Karten gibt es im Tourismusbüro und unter

www.theater-moedlig.at

