„Immer wieder wurden wir gefragt, ob wir Horvaths ,Geschichten aus dem Wienerwald’ wieder spielen“, freut sich Sommertheater-Intendant Andreas Berger darüber, das so erfolgreiche Stationen-Theater wieder anbieten zu können.

An insgesamt sieben Spielorten, darunter die Lebzelterei Rachenzentner, die Bühne Mayer, die Spitalskirche und der Krawany-Hof, präsentiert das Ensemble die Geschichte um Mariannes Schicksal. Statt wie bisher 360 Zuschauer pro Aufführung verträgt diese Art der Stationen-Inszenierung nur 120, was dazu führt, dass 32 Mal gespielt wird. „Das verteuert die Tickets zwar etwas, aber dafür ist für die Zuschauer ein kulinarischer Heurigen-Event inkludiert“, erklärt Berger, der betont, dass „schon jetzt Karten zu haben sind: dieser Vorweihnachtsverkauf hat sich sehr bewährt und spart 15 Prozent“. Musikalisch wird das Ganze von der Blasmusik Mödling unter Max Paul unterstützt. Premiere ist am 4. Juli 2020 um 19 Uhr.

www.theater-moedling.at