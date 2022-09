Teuerung und Kinderbetreuung: NÖAAB-Aktionstag in Mödling

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Teschl-Hofmeister fasste ihre landesweit gewonnenen Eindrücke zusammen: "Die Teuerung, die steigenden Energiepreise und der Fachkräftemangel sind die drei bestimmenden Themen. Ich habe bei all den Sorgen aber auch viele Betriebe gesehen, die alleine oder auch in Zusammenarbeit mit dem Land NÖ kreative und tolle Lösungen entwickelt haben. Wie etwa eine selbst organisierte und vom Land geförderte Betreuung für Kinder auch in kleineren Betrieben, oder Eltern-Fahrgemeinschaften, um die Kinder von oder zu den Bildungseinrichtungen zu bringen."

Der erweiterte Bezirksvorstand des ÖAAB Mödling beim Ausklang des Aktionstages auf der Wiener Hütte in Kaltenleutgeben. Foto: NÖAAB

Wie überhaupt die Betreuung der Jüngsten vordringliches Thema des NÖAAB sei, meinte Teschl-Hofmeister. Die Quote bei der Betreuung der bis zu 2-Jährigen werde "zwar stetig besser, aber wird haben noch Aufholbedarf". Insgesamt sei man aber auf einem guten Weg. Schon demnächst werde ein "sensationelles Modell getestet", merkte Teschl-Hofmeister an. In einem Pflege- und Betreuungszentrum pro Region werden sich Tageseltern um die Kinder des Pflegepersonals kümmern. Damit sei das Aushelfen zwischen den Pflegezentren leichter möglich, hofft die Landesrätin.

Was den Lehrermangel betrifft, kann Hussian zum Schulstart leichte Entwarnung geben: "Alle Posten im Bereich der Bildungsdirektion 5 sind besetzt, es gibt aber wenige bis keine Reserven."

Anti-Teuerungs-Offensiven greifen

Um die Teuerung abzufedern, hob Teschl-Hofmeister das blau-gelbe Schulstartgeld mit 100 Euro pro Kind hervor: "Aktuell haben wir rund 87.000 Anträge für mehr als 130.000 Kinder. Man darf auch nicht vergessen, dass der Bonus auch für Lehrlinge, die in Niederösterreich gemeldet sind - egal, in welchem Bundesland sie ihre Ausbildung absolvieren - gilt."

Nationalratsabgeordneter Hans Stefan Hintner, ÖVP, betonte, dass "das rund 28 Milliarden Euro schwere Anti-Teuerungspaket der Bundesregierung bei den Leuten ankommt. Aktuell werden der Klimabonus - 500 Euro für alle Erwachsenen, 250 Euro für Kinder -, der Teuerungsausgleich - 300 Euro für Menschen mit geringem Einkommen - sowie eine außerordentliche Einmalzahlung - bis zu 500 Euro für Pensionisten; für Arbeitnehmer ab 2023 - überwiesen. Und zusätzlich profitieren die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auch von der blau-gelben Strompreisbremse und der nun greifenden Senkung der mittleren Steuerstufe".

Nowotny zog nach dem Aktionstag Bilanz: "Man hat einmal mehr gesehen, dass der ÖAAB Niederösterreich starke Politik für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer macht. Aber immer auch auf Augenhöhe mit unseren wichtigsten Partnern: den Betrieben und Geschäften, die die Arbeitsplätze auch schaffen."

