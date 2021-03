SPÖ, FPÖ und NEOS machen gemeinsame Sache: „Im Umkreis werden immer mehr Impfstraßen eröffnet. Nur in Wiener Neudorf gibt es noch immer keine Bestrebung, eine für unsere Bürgerinnen und Bürger sichere und nahe Impfstraße zu eröffnen“, ärgert sich Vizebürgermeister Wolfgang Tomek, SPÖ. Die Wiener Neudorfer müssten „in Nachbargemeinden oder in kleinere Arztpraxen ausweichen, obwohl wir im Freizeitzentrum parallel neben der Teststraße die erforderliche Infrastruktur hätten. Diese wird aber aus unerklärlichen Gründen bisher nicht dafür genutzt“. Deshalb fordern SPÖ, FPÖ und NEOS eine Sonder-Gemeinderatssitzung, bei der „alle offenen Fragen zum Thema ,Testen und Impfen' transparent erörtert werden“ sollen.

Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, möchte sich „fast für diese peinliche Aktion entschuldigen“. Man sollte aufgrund der unzähligen Informationen auch als Gemeinderat wissen, dass die Impfungen in Niederösterreich durch "Notruf NÖ" in Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten organisiert werden, fuhr Janschka fort: "Eine Gemeinde kann nicht - mir nichts, dir nichts - eine Impfstraße einrichten“. Gemeinden bekämen auch keinen Impfstoff, ergänzte Janschka. Und: „Wiener Neudorf hat - so wie auch weitere Gemeinden im Bezirk – schon längst grundsätzliches Interesse deponiert.“

"Eine Gemeinde kann nicht - mir nichts, dir nichts - eine Impfstraße einrichten“

Stefan Spielbichler von „Notruf NÖ“ erklärte auf NÖN-Anfrage: „In dieser noch immer andauernden Mangelphase an Impfstoff ist es leider nicht möglich, dass in jeder Gemeinde und in jeder Ordination der über 4.000 niedergelassenen Ärzte geimpft werden kann.“ Aktuell sei es deshalb notwendig, eine „sehr bedachte Auswahl der Impfstellen zu treffen, damit diese auch ausreichend Impfstoff erhalten". Die quasi flächendeckende Einrichtung von Impfstellen werde erst ab April/Mai möglich sein, "wenn ausreichend Impfstoff vorhanden sein wird. Wir stehen aber mit der Gemeinde auch aufgrund der Testungen in Kontakt und sehen ab dem 2. Quartal die absolute Notwendigkeit einer potenten Impfstelle in Wiener Neudorf“.

Natürlich werde man die geforderte Gemeinderatssitzung abhalten, machte Janschka deutlich: „Damit sie nicht völlig umsonst ist, werde ich sie aber dazu nützen, um den Gemeinderäten, an denen die wochenlangen Informationen bislang offenbar ungehört und ungelesen vorbeigegangen sind, den Sachverhalt zum wiederholten Mal zu erklären versuchen.“ Gemeinsam mit medizinischen Experten.