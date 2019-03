Mödlings Bedienstete am Weg zum freien Karfreitag .

Die Karfreitags-Arbeitstag-Misere will Mödlings Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, nun gemeinsam mit dem Koalitionspartner, den Grünen, lösen. Ein Gemeinderatsbeschluss in der dieswöchigen Sitzung soll zum freien Karfreitag für alle in der Stadtgemeinde Mödling Bediensteten führen.