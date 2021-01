„Ich habe im ersten Lockdown sehr viel überlegt, wie wir die Leute trotz allem erreichen können. Wir haben dann digitale Kurzgottesdienste angeboten, welche teilweise fast 500 Aufrufe hatten. Man kann sich denken, dass an üblichen Gottesdiensten nicht diese Anzahl an Personen in der Kirche sitzen.“

Bei einer Sitzung verkündete Lintner seine Idee, welche auch bei den anderen Mitgliedern Anklang fand. „Die Idee kam zwar von mir, aber weiterentwickelt zu dem, was es heute ist, haben wir es im Team.“ Bei „SOFA“ handelt es sich um „Kurzgottesdienste, welche maximal 15 Minuten dauern, damit der Kaffee oder Tee auch warm bleiben. Die Videos werden auf dem YouTube-Kanal ‚Evangelische Kirche in Österreich‘ hochgeladen.“ Der erste „SOFA“-Gottesdienst fand am 1. Jänner statt, weiter geht es jeden Sonntag sowie an den wichtigsten Feiertagen.

Jedes Mal wird auch ein anderer Pfarrer auf dem "Sofa" Platz nehmen, denn das Projekt erstreckt sich über ganz Niederösterreich. „Es ist etwas ganz Besonderes, denn es wird so gestaltet, als würde man mit Freunden zusammensitzen und reden - alles ganz entspannt. Wir beginnen also am Sofa sitzend und gehen dann in die Kirche.“ Auch die Musik ist besonders, diese wurde von einer jungen dreiköpfigen Musikergruppe extra für das Projekt aufgenommen. Der „SOFA“-Sonntag, 3. Jänner, ist Markus Lintner vorbehalten, er wird die Besucher virtuell begrüßen.