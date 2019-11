Eine „Vereinsmeierin“ sei sie noch nie gewesen, umso mehr erstaunt es Judith Hradil-Miheljak selbst, dass sie nach zwei Jahren als Mitglied der Soroptimistinnen nun selbst an der Spitze dieses Serviceclubs steht.

Hradil-Miheljak erzählt: „Für mich war eigentlich klar, dass die nächste Präsidentin die erste Vizepräsidentin wird. Doch wer bei den Soroptimistinnen in ein Amt gewählt wird, der nimmt diese Aufgabe auch an und führt sie nach bestem Wissen und Gewissen aus.“ Doch sie weiß eines: „Die Funktionsperiode einer Präsidentin ist ganz klar mit zwei Jahren beschränkt. Ich habe also ein klares Ablaufdatum, ich amtiere quasi vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2021“, schmunzelt die studierte Juristin. Sie hat sich auch schon ein großes Ziel gesetzt: „Ich möchte das Thema Gewalt an Frauen verstärkt in die Mitte der Gesellschaft rücken. Doch eine Veranstaltung dazu zu machen ist sehr schwer. Tatsächlich von Gewalt betroffene Frauen kommen da nicht hin, und Frauen, die sagen, mich schlägt niemand, ich weiß mich zu wehren, fühlen sich auch nicht angesprochen.“

"Mit 15 Morden bisher haben wir 2019 einen Negativrekord"

Die Richterin will einen Tag vor dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen ein erstes Zeichen setzen. Am Sonntag, 24. November, wird die Pestsäule am Freiheitsplatz orange erstrahlen, 20 Modeschülerinnen der HPM Mödling defilieren im Posthof in oranger selbst designter Kleidung über die Gänge.

In ihrer beruflichen Praxis hat Hradil-Miheljak oft mit dem Thema Gewalt an Frauen zu tun, die in verschiedenen Facetten auftritt. „Mit 15 Morden bisher haben wir 2019 einen Negativrekord, auch 2018 war Österreich EU-weit führend, was das Thema Gewalt an Frauen betrifft.“ Ansetzen müsste man laut Hradil-Miheljak vor allem bei der Erziehung der Buben und bei der Beratung von Männern, um ihnen zu helfen „von ihrer Gewaltschiene runterzukommen“. Weitere Projekte: So wird der Reinerlös aus dem Klassik-Rock-Konzert am 13. November einem therapeutischen Musicalprojekt im Rot-Kreuz-Saal für Mission:Possible gewidmet. Der Pop-Up-Store am 22. und 23. November in der Sala Terrena kommt dem Frauenhaus Mödling zu Gute.