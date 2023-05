Unterstützung in den eigenen vier Wänden

Die „Community Nurses“ (Gemeinde-Krankenschwestern) konzentrieren sich darauf, Menschen in ihrer häuslichen Umgebung zu beraten und zu unterstützen, um eine umfassende und individuelle Gesundheitsvorsorge zu gewährleisten. Ein Kernelement der Beratung sind präventive Hausbesuche. Wir sind zentrale Anlaufstelle für Fragen zu Gesundheitsthemen, darüber hinaus wird der individuelle Bedarf erhoben, Ressourcen eruiert und Informationen vermittelt. Direkte Pflegeleistungen können dabei nicht angeboten werden“. Neben der Beratung gehören auch Angebote für pflegende Angehörige zum Tätigkeitsschwerpunkt des Community Nursing.

So ist neben bereits regelmäßigen stattfindenden Informationsabenden auch ein monatlicher Angehörigenstammtisch geplant. Damit soll einerseits die Lebensqualität der Personen und deren Angehörigen verbessert werden, andererseits ist es auch ein wichtiger Beitrag zur psychischen Entlastung. Neben der Kooperation mit Gesundheitsdienstleistern gehört es auch zum Aufgabengebiet, Maßnahmen auf Gemeindeebene zu implementieren bzw. zu beraten.

Am 3. Juni von 10 bis 17 Uhr veranstaltet das „Gesundheitsservice Brunn“ in Zusammenarbeit mit der Gesunden Gemeinde im BRUNO den „Brunner Gesundheitstag“ mit dem Schwerpunktthema: „Bewegung und Mobilität“. Interessierte können die Gelegenheit nützen, Fitnesschecks in der Gesundheitsstraße zum machen, Infos bei Vorträgen zu erhalten und bei Workshops selbst aktiv zu sein. Abgerundet wird das Angebot durch zahlreiche Beratungsstände regionaler Anbieter.

NÖN-N1-TV Brunn am Gebirge: Vorsorge-Initiative

