Mindestlohn für Gemeindemitarbeiter

Im Rahmen des Projektes „Sozialkompass“ bezahlt die Gemeinde ab 1. Juni all ihren Mitarbeitern einen garantierten Bruttomindestlohn für Vollzeitarbeit von 2.150 Euro. Dies soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16. Mai auf Initiative von Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, beschließen.

Weber sieht mit „diesem sozial-innovativen Modell des Mindestlohns den sozialen Zusammenhalt gestärkt und die Solidarität gelebt: Zu viele Menschen haben kein ausreichendes Auskommen, um die Lebenserhaltungskosten bezahlen zu können. Der Mindestlohn ist eine Antwort auf die vielen Fragen, die uns diese herausfordernde Zeit stellt“.

Weber will damit „höhere Aufmerksamkeit für die Lebensrealität stark gestiegener Energie- und Lebenshaltungskosten“ erreichen und „Sozialpolitik neu denken: Die Teuerungen machen vielen zu schaffen. Weil wir das ändern wollen, haben wir jetzt mit der Idee des Mindestlohns und deren Umsetzung einen eigenen Weg eingeschlagen: Es muss selbstverständlich sein, dass Einkommen aus Vollzeitarbeit genügt, um gut davon leben zu können.“ Die Initiative im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde sieht Weber „als weiteren sozialpolitischen Meilenstein für unseren Ort“.

Das Konzept bringt knapp 40 Mitarbeitern der Gemeinde eine finanzielle Entlastung und wird aus Mehreinnahmen im Rahmen der Kommunalsteuer finanziert.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.