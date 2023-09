Ökogarten erfüllt viele Funktionen

Am Programm standen unter anderem Livemusik, eine Bilderausstellung, Führungen und ein Buffet mit Köstlichkeiten aus dem Ökogarten, selbstgemachten Kuchen und Grill-Spezialitäten. All das ließen sich unter anderem Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, Stadträtin Teresa Voboril, Grüne, Landesrätin Susanne Rosenkranz, FPÖ, nicht entgehen. Sie alle bedankten sich beim ehrenamtlichen ARGE Chance-Vorstand und allen Helferinnen und Helfern, Partnerinnen und Partnern sowie Fördergebern, ohne die der Betrieb nicht möglich wäre.

Über den Ökogarten

Die ARGE Chance mit Sitz in Brunn am Gebirge betreibt mit dem Ökogarten Mödling eine biozertifizierte Gärtnerei als Sozialprojekt und zeigt, wie hochwertige Lebensmittel durch Motivation und großem Engagement ehemals arbeitsloser Menschen produziert werden. Auf zirka 1,5 Hektar Anbaufläche bewirtschaftet der Ökogarten nach streng biologisch zertifizierten Kriterien Gemüse und Kräuter. Weitere ARGE Chance-Standorte befindet sich in der Sendnergasse in Schwechat und in Brunn am Gebirge.

www.argechance.at