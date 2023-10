Einladung zur Mödlinger Kriminacht in der Stadtgalerie

Literatur und Spannung erwartet auch heuer wieder die Besucher der Mödlinger Kriminacht, die am Samstag, dem 14. Oktober in der Stadtgalerie stattfindet. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Hans Stephan Hintner liest um 19 Uhr Claudia Rossbacher. Danach ist Norbert Ruhrhofer an der Reihe, nach der Pause gestalten Christian Schleifer und Thomas Raab das literarische Programm. Um 21 Uhr folgt die Doppelconference von Christian Klinger und Andreas Pittler. Das Programm gestaltet heuer Daniel Schreiner (Buchhandlung Kral). Den Abschluss bildet ein gemütliches Beisammensein.