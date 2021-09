Aus 37 Einreichungen wurden acht Gemeinden ausgewählt, die sich durch ihr baukulturelles Engagement auszeichnen: von Mobilität und Ortskernstärkung bis zu Strategien gegen Leerstand. Die Hauptpreisträgerinnen 2021 sind Feldkirch und Göfis in Vorarlberg, Mödling in Niederösterreich und Thalgau in Salzburg.

"Österreich verbraucht rund 11 Hektar pro Tag. Die Baukulturgemeinden wissen, dass dieser enorme Verbrauch in Zusammenhang mit den Klimaveränderungen untragbar ist. Aber nicht nur das - ihre nachhaltigen Strategien und ihre aktive Bodenpolitik sind die Basis für die Entwicklung zukunftsfähiger Orts- und Stadtgemeinden", wird LandLuft-Obfrau Elisabeth Leitner in einer Aussendung zitiert.

Zur Förderung von Innovation und nachhaltiger Bodennutzung setzt der Verein auf Vorbildwirkung. Seit über zehn Jahren arbeitet LandLuft an einer baukulturellen Landkarte, die mit jeder Preisverleihung Zuwachs durch neue Gemeinden bekommt. Unter dem Motto "Boden g'scheit nutzen" wurde heuer erstmals auch ein Sonderpreis verliehen - an neun Initiativen und Einzelpersonen in ganz Österreich.

In der Begründung für die Auszeichnung wird erklärt, dass Mödling den Preis erhält, weil kein zusätzliches Bauland gewidmet wird, mit den unbebauten Flächen sparsam umgegangen wird und in der Planung klare Rahmenbedingungen schafft. Positiv wurden unter anderem auch der Gestaltungsbeirat und die Einbindung der Bevölkerung bei neuen Projekten hervorgehoben, so zum Beispiel bei der Entwicklung des Areals der ehemaligen Gendarmeriezentralschule, sowie die Umsetzung des Prinzips der Schwammstadt zur besseren Hitzebeständigkeit der Straßenbäume.

Bürgermeister Hans Stefan Hintner, Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler und Vizebürgermeister Rainer Praschak freuen sich gemeinsam über diese hohe Auszeichnung: „Der Baukulturgemeinde-Preis ist eine der größten Auszeichnungen und eine wichtige Bestätigung unserer Anstrengungen in Sachen Baukultur.“ Ihr großer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bauamtes sowie allen Partnerinnen und Partnern, ohne die eine solche Auszeichnung nicht möglich wäre.