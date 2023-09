Campus für die WALTER Group im Industriezentrum NÖ-Süd

Mit einem Investitionsvolumen von über 45 Millionen Euro ist der WALTER GROUP-Campus die bislang größte Einzelinvestition in den Standort des Unternehmens im Industriezentrum NÖ-Süd. Die Finanzierung erfolgt zu 100 Prozent aus dem eigenen Cashflow. Hinter dem Projekt steckt „mehr als nur die Errichtung von Büros“, betonten die beiden Holding-Vorstände Günter Ringhofer und Alois Höfler. Vielmehr bilde der Campus „das Fundament für die Fortsetzung der langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmensgruppe“.

Raum für noch mehr Flexibilität

Als wichtigen Aspekt beim Bau des neuen Campus sieht die WALTER GROUP auch die Schaffung eines modernen und flexiblen Umfeldes, um auch künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das bestmögliche Arbeitsklima zu garantieren. „Im Wettstreit um die besten Köpfe in Europa können wir langfristig die besten Bedingungen anbieten“, ist Höfler sicher. Unter anderem durch Freiräume inner- und außerhalb der Bürogebäude: „Attraktive Bereiche, die das gemeinsame Arbeiten forcieren und uns noch mehr zusammenwachsen lassen“.

Kunden, Besucher und Partner werden künftig im neuen „Welcome Center“ begrüßt. Dieses wird zudem die Infrastruktur für Meetings und Präsentationen anbieten sowie einen kompakten Gastronomiebereich beherbergen. „Der integrierte CONTAINEX-Musterpark ermöglicht es, in die vielfältige Produktwelt unserer mobilen Raumlösungen einzutauchen“, ergänzte Ringhofer. Einige Schritte vom künftigen Eingangsbereich entfernt hat man mit dem Business-Restaurant „Walters“ schon zu Jahresbeginn eine Location im Stil des neuen Campus errichtet.

Einer der größten Arbeitgeber des Landes

Die WALTER GROUP ist mit mehr als 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus über 40 Nationen an den Standorten Wiener Neudorf, Biedermannsdorf, Laxenburg sowie Kufstein einer der größten Arbeitgeber in Österreich. Zu den wichtigsten Geschäftsaktivitäten zählen die europaweite Abwicklung von Komplettladungs-Transporten auf der Straße und im Kombinierten Verkehr durch LKW WALTER, der europaweite Handel und die Vermietung von Büro-, Lager- und Sanitärcontainern durch CONTAINEX, die Investition in und die Vermietung von Gewerbe- und Wohnimmobilien durch WALTER BUSINESS-PARK und WALTER IMMOBILIEN, Lagerdienstleistungen durch WALTER LAGER-BETRIEBE sowie das Trailer- und Zugmaschinen-Leasing durch WALTER LEASING.