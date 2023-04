Neusiedler Viertel in Mödling erhält ein bauliches „Juwel“

Die Austrian Real Estate (ARE) entwickelt in Abstimmung mit der Stadtgemeinde im Neusiedler Viertel mit dem "JUWEL im grünen Mödling" einen weiteren Bereich am Areal der ehemaligen Gendarmeriezentralschule. Während die Reihenhäuser der ARE, Wohnungen der EGW Heimstätte und der Stadtteilplatz "Fliegenspitz" bereits fertiggestellt sind, hat Ecke Technikerstraße/Grutschgasse der Neubau für ein multifunktionales Gebäude mit nachhaltiger Energieversorgung begonnen, in dem ein Nahversorger, Betreuungseinrichtungen für Senioren, Büro- und Ordinationsflächen Platz finden.

Im Rahmen der Spatenstichfeier machte Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, deutlich, dass „Mödling eine Stadt der kurzen Wege ist; das wird auch durch den neuen Nahversorger im Neusiedler Viertel bestens gewährleistet. Wir freuen uns über die tolle Entwicklung des neuen Stadtteils und die innovative und zukunftsorientierte Bebauung“.

Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, freut sich ebenfalls, dass „der Nahversorger im Neusiedler Viertel endlich in greifbare Nähe rückt. Auch Betreutes Wohnen und Büroflächen bürgen für einen guten Mix.“

„Mit der Umsetzung dieses Bauvorhabens erreichen wir einen weiteren sehr bedeutenden Meilenstein“, betonte ARE-Projektleiter Gerd Pichler. „Entsprechend unserem Verständnis eines durchmischten Quartiers, können wir hier über die Bereitstellung von Wohnraum hinausgehende, wichtige Angebote für die Menschen im Neusiedlerviertel schaffen".

Betreuungseinheiten, Büros und Nahversorgung

Nach den Plänen von Franz & Sue Architekten errichtet die ARE in der Technikerstraße 12 – gegenüber der HTL Mödling – einen viergeschoßigen, U-förmigen Neubau samt Tiefgarage. Im Erdgeschoß werden eine BILLA-Filiale mit einem Kundenparkplatz und eine weitere Gewerbeeinheit angesiedelt sein. Die 33 Betreuungseinheiten samt dazugehörigen Gemeinschaftsflächen mit Küche, Therapieraum, Terrassen und Büros für den Betreiber finden im ersten und zweiten Obergeschoß Platz. Im dritten Obergeschoß sind bis zu sieben Büroeinheiten möglich, die je nach Anforderung der künftigen Mieter zu größeren Flächen zusammengelegt werden können.

Das Quartier

Im Neusiedlerviertel entstehen bis 2025 in fünf Zonen unterschiedliche Wohnformen, ein Nahversorger, Gewerbe- und Büroeinheiten sowie ein Park mit Kinderspielplatz. Am Quartiersplatz "Fliegenspitz" finden regelmäßig Veranstaltungen wie ein Wochenmarkt statt. Während die Reihenhaussiedlung (Zone III) und die gemeinnützigen Wohnungen der EGW Heimstätte (Zone II) bereits fertiggestellt sind, wird jetzt die Zone I realisiert. Mit Zone V werden ab dem Jahr 2024 insgesamt 47 Eigentumswohnungen in vier Stadtvillen errichtet. Des Weiteren wird das Quartier mit rund 100 Wohnungen in Zone IV und dem Park komplettiert.

Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, Bürgermeister Hans Stefan Hintner und ARE Projektentwicklungs-Leiter Gerd Pichler. Foto: Markus Schieder

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.