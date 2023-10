Großer Auftritt im Casino Baden steht an

Die Spatzen starten mit einem Konzert auf der Bühne des Congress Center Baden in die Chorsaison. Unter dem Motto „Spatzen & Friends“ werden am Samstag, 14. Oktober, neben dem weltberühmten Kinderchor einige ehemalige Chormitglieder sowie Kammersängerin Daniela Fally auf der Bühne stehen.

Für Chorleiterin Katja Kalmar ist dieser Auftritt neben dem Auftritt beim Galakonzert „Österreich singt wieder“ am 21. Oktober in Salzburg „unser herbstliches Highlight: Wir werden viele österreichische Lieder singen, aber auch Stücke aus Finnland oder von George Gershwin.Die Kinder zeigen damit, dass sie nicht nur die Musiksprache unseres Landes fantastisch interpretieren können, sondern es auch verstehen, Werke von Komponisten anderer Musiktraditionen mit großer Freude an den ungewohnten Klängen zu präsentieren.“

„Altspatzen“ dienen als Vorbilder

Mit dabei sind auch die früheren Ensemblemitglieder Therese Troyer, Celina Hubmann, Elisabeth Zeiler und Csilla Jennewein. Als Moderatorin wird „Altspatz“ Katharina Scheitz durch den Abend führen. Sie kehrt gerne zu ihren Wurzeln zurück und berichtet von lehrreichen Erfahrungen: „Auf meinen Konzertreisen im Ausland hat es mich besonders berührt, junge Menschen aus verschiedenen Kulturen kennenzulernen und zu entdecken, dass man mit Musik Verbindungen in die ganze Welt knüpfen kann.“

Die Teilnahme ehemaliger Sängerinnen hat für Kalmar besondere Bedeutung: „Die Kinder sehen, wie sich frühere Spatzen entwickelt haben und wo der eigene Weg hinführen kann, wenn die eigenen musikalischen Ziele ambitioniert verfolgt werden. Unser Chor hatte großen Anteil daran, dass diese Altspatzen eine musikalische Richtung eingeschlagen haben und das Singen nun hauptberuflich ausüben oder studieren und in den Startlöchern für eine Gesangskarriere stehen.“

Chorwochenende als Startschuss

Die Proben zum Konzert im Casino haben erst gegen Ende der Sommerferien so richtig gestartet. Mit einem fünftägigen Chorwochenende in Obertauern ist die Gruppe nach den freien Tagen für Kalmar „wieder so richtig zusammengewachsen: Wir waren fünf Stunden pro Tag bei den Proben beisammen. Die Kinder hatten sich viel zu erzählen, das geballte Zusammensein war sehr wichtig für unsere Gemeinschaft und brachte auch für die Erarbeitung der Stücke viel.“

Was die fünf Burschen und 31 Mädchen im Alter zwischen 8 und 18 Jahren von einem herkömmlichen Chor unterscheidet, ist laut Kalmar „die Bereitschaft auch außerhalb der Proben an ihrer Singstimme zu arbeiten: Zunächst studiere ich die jeweilige Stimme mit allen 36 Chormitgliedern ein, das Einlernen und Üben findet dann auch zuhause weiter statt. Das macht einen Profichor aus“.

Kalmar, die den Chor im Jänner 2022 übernommen hat, ist weiterhin top motiviert: „Neben meinem zweiten Master-Studium ist die Chorarbeit mein Hauptfokus.“ In Baden wollen die Spatzen „in einem bunten Programm fröhliche Klänge zeigen, die unsere Vielfältigkeit und Virtuosität abbilden.“ Beim Einstudieren wird Kalmar von Danuté Ganahl unterstützt, die beiden Frauen sind sich einige, dass „das Singen bei den Spatzen nicht nur heißt,zwei Mal wöchentlich zur Probe zu gehen, um dann Konzerte zu geben oder auf Tournee zu fahren: Die Kinder lernen vielmehr, was es bedeutet, mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen, Regeln zu vereinbaren und einzuhalten, mögliche Konflikte zu lösen, Kompromisse zu schließen, eigene Interessen zurückzustellen oder konstruktiv einzubringen, Gefühle offen mitzuteilen und achtsam damit umzugehen. All diese Fertigkeiten im Zusammenhang mit dem Einsatz von Stimme und Körper machen die Teilnahme bei den Spatzen zu einem wichtigen Teil der persönlichen Entwicklung unserer Sängerinnen und Sänger.“

Tickets unter: https://ccb.at/events/spatzen-friends/