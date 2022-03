Die Brücken sind weiblich in Mödling

Viele Frauen, die im Laufe ihres Lebens etwas für die Gesellschaft bewirkt haben, darunter Ex-Familienministerin Sonja Stiegelbauer und Brunns Ex-Bürgermeisterin Helga Markowitsch, SPÖ, kamen ins Museum Mödling, um sich an Frauen zu erinnern, die Außergewöhnliches geleistet haben. So außergewöhnlich, dass sieben Brücken entlang des Mödlingbachs nach ihnen benannt wurden. Auf entsprechende Spurensuche haben sich Gaby Schätzle-Edelbauer und Sylvia Unterradner vom Verein „Vielzeitig“ begeben.

Besondere würdigende Worte für Lola Solar (1919 in Brunn am Gebirge geboren) als Brückenbauerin fand Christina Schlosser, Präsidentin der European Union of Women Austria (EUWA). Sie hob den Weitblick Solars hervor, die als politische Vertreterin der ÖVP um ein zeitgemäßes Frauenbild kämpfte und sich schon damals für eine Familienrechtsreform einsetzte. „Sie machte die Gründung der europäischen Frauenunion erst möglich und suchte immer Mitstreiterinnen, auch über Parteigrenzen hinweg, was sich daran zeigt, dass sie mit Hertha Firnberg, der ersten sozialdemokratischen Ministerin Österreichs, 1969 den ‚Österreichischen Frauenring‘ gründete.“

„Dass es die Frauen sind, die Brücken bauen, werde „gerade an ihrer Person exemplarisch sichtbar“ Silvia Drechsler

Im Zuge des Festakts wurde Elisabeth Bunka-Peklar mit dem Ehrenzeichen für Kunst und Kultur ausgezeichnet. Dass es die Frauen sind, die Brücken bauen, werde „gerade an ihrer Person exemplarisch sichtbar“, meinte Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ. Und erzählte eine Anekdote über Bunka-Peklar, „wie sie als Personalchefin eines großen Unternehmens einen anonymisierten Test einführte, damit bei Bewerbungen niemand wusste, ob sich ein Mann oder eine Frau bewarb. Jemand, der sich als kaufmännischer Lehrling bewarb, hatte bei einem Test, wo es um räumliches Vorstellungsvermögen ging, 100 Prozent erreicht. Es war ein Mädchen. Elisabeth hat ihr dazu geraten, es mit einem technischen Beruf zu versuchen, das Mädchen hat dann Dreherin gelernt und war sehr erfolgreich in seinem beruflichen Schaffen“.

