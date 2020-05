Der Rotary Club Mödling stellt Vertretern der Gesundheitsberufe in der Stadt Mödling und Umgebung kostenlos 1.800 hochwertige Schutzmasken (Kategorie FFP2) zur Verfügung. Mit der Spende (Wert: 5.000 Euro) soll der dringende Bedarf an Masken bei Ärzten und Sanitätern, in Pflegeheimen, Pflege- und Hospizdiensten zumindest teilweise gedeckt werden, hofft Präsident Werner Kerschbaum. Die Verteilung erfolgt in der Rot Kreuz-Bezirksstelle Mödling, jeweils Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr.

Mit dieser Initiative möchten die Rotarier auch dazu „einen Beitrag leisten, dass Beschäftigte in Heimen und Ordinationen bei ihrer täglichen Arbeit sich selbst, aber vor allem ältere Patienten vor einer Infektion mit dem Coronavirus wirkungsvoll schützen können“. Zudem sei Mödling mit rund 100 niedergelassenen Ärzten, dem Landesklinikum und den Pflegeeinrichtungen „grundsätzlich gut versorgt, hat jedoch bei der aktuellen Krisenbewältigung auch einen entsprechend großen Bedarf an effektiven Gesichtsmasken bei der täglichen Arbeit mit engem Körperkontakt“, betonte Kerschbaum.