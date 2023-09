Mödlinger Gymnasium Keimgasse stellt Geld für Forschungszwecke auf

ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom) ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung, die je nach Ausprägung zu schweren körperlichen Einschränkungen, Verlust der Arbeitsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit bis hin zur künstlichen Ernährung führen kann. Ein Großteil der Betroffenen ist nicht mehr arbeitsfähig, ein Viertel ist an Haus oder Bett gebunden und pflegebedürftig.

Und eben jene ME/CFS, die noch immer viel zu wenig erforschte Krankheit, betrifft eine ehemalige Schülerin der Keimgasse. Das Mädchen kann mittlerweile nur noch in einem abgedunkelten Zimmer liegen, kaum oder nur sehr schwierig über Zeichen kommunizieren.

Nach einem emotionalen Vortrag ihres Vaters für die Ethikschülerinnen und -schüler im Gymnasium Keimgasse, in dem er die Krankheitssymptome schilderte und vom Leben seiner Tochter erzählte, wurde auch offensichtlich, dass es zu wenig Fördermittel für die Forschung gibt. Daraufhin beschlossen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Lehrern, Spendengelder zu lukrieren. Zunächst fuhr eine Abordnung der Keimgasse zum „ME-Bewusstseins-Tag“, wo sie halfen, Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Aktion gipfelte schließlich in einem Kinoabend, bei dem man Popcorn, Nachos, Brötchen und Getränke für den guten Zweck kaufen konnte. Zudem erging ein Online-Spendenaufruf an alle Eltern. Mit diesem Projekt konnten schließlich 3.136 Euro gesammelt und an die Österreichische Gesellschaft für ME/CFS übergeben werden.

mecfs.at